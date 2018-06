Nach Messerattacke in Flensburg Was dürfen und was müssen Polizisten in ihrer Freizeit?

Dramatische Szene in Flensburg: in einem Intercity greift ein Mann einen anderen Fahrgast mit dem Messer an. Eine Polizistin, die zufällig auch in dem Zug sitzt, greift ein, wird selbst attackiert und erschießt den Messerstecher. Soviel ist bis jetzt über den Fall bekannt. Ein paar Hintergrundfragen stellen sich da. Die Polizistin war ja nicht im Dienst. Musste sie in ihrer Freizeit eingreifen? Und durfte sie da überhaupt Waffe und Uniformen tragen?

von Stephan Zimmermann, MDR AKTUELL