Anschließend hielt Pizzaballa eine Messe in Geburtskirche. In seiner Weihnachtsbotschaft sprach er von einer sehr schwierigen Realität in der Region, "mit Gewalt, politischen Problemen und Spannungen". Das könne man nicht ändern, sagte er. "Aber wir können die Art verändern, unser Leben in dieser Situation zu leben, in unseren Familien, im kleinen Kreis." Am Abend sollte in der Geburtskirche noch eine Messe stattfinden, an der auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas teilnehmen wollte.