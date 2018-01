Jede Kommune hat andere Regeln Wohin mit dem Weihnachtsbaum?

Hauptinhalt

"Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum …" Mittlerweile sind seine Blätter vermutlich nicht mehr so grün, wenn er über die Feiertage als Weihnachtsbaum herhalten musste. Aber wohin mit der Tanne, wenn sie ausgedient hat? In Sachsen handhaben das die Landkreise und Städte ganz unterschiedlich.

von Lily Meyer, MDR AKTUELL