Knapp drei Wochen nach der Amokfahrt von Münster ist ein 74-Jähriger an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei mit. Damit steigt die Zahl der Todesopfer der Amokfahrt auf vier.

Am Samstag vor drei Wochen war in der Altstadt von Münster ein Mann mit einem Kleintransporter in eine Menschengruppe gerast. Neben dem Senioren aus dem westfälischen Hamm starben eine 51-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt. Der 48 Jahre alte Fahrer erschoss sich nach der Tat selbst.