Grund für den Wassermangel seien der Klimawandel, das Bevölkerungswachstum und das steigende Konsumverhalten, erklärte Ulla Burchardt, Vorstandsmitglied der Deutschen UNESCO-Kommission. All diese Probleme tragen zur Zerstörung der Ökosysteme bei. Mindestens zwei Drittel der Wälder sind laut UNESCO beschädigt. Auch der Großteil der Böden, insbesondere wenn sie landwirtschaftlich genutzt werden, sei in schlechtem Zustand. Hinzu kommt, dass die natürlichen Feuchtgebiete, die wesentlicher Bestandteil des Wasserkreislaufs sind, seit 1900 um bis zu 70 Prozent zerstört wurden. Die Folgen laut UN: mehr Wasser verdunstet, während weniger in den Böden gespeichert werden kann. Darunter leiden dann insbesondere die Menschen, die in den ländlichen Gebieten der Welt leben, in denen oft Dürre herrscht.

Der UN-Weltwasserbericht zeigt: Um das Problem des Wassermangels zu bekämpfen, müsse auf "naturbasierte Lösungen" gesetzt werden. Konkrete Maßnahmen könnten sein:



Wiederaufforstung

Errichtung von Wasserrückhaltebecken um das Grundwasser anzureichern

Begrünung von Wänden und Dächern in Städten

Errichtung künstlicher Feuchtgebiete

Feuchtgebiete spielen eine entscheidende Rolle in der nachhaltigen Nutzung von Wasser. Sie können in großen Mengen Regenwasser speichern und Giftstoffe filtern. Laut Weltwasserbericht können Feuchtgebiete 20 bis 60 Prozent der in Wasser gelösten Metalle und 80 bis 90 Prozent der Sinkstoffe filtern und binde. Dadurch verbessern sie die Wasserqualität nachhaltig.



Wenn der Boden wieder mehr Wasser aufnehmen kann, könnten laut UN auch die Folgen von Naturkatastrophen wie Überschwemmungen vermindert werden.



Auch die landwirtschaftliche Produktion könne durch die nachhaltige Wasserbewirtschaftung weltweit um etwa 20 Prozent erhöht werden.

Paradebeispiel in der nachhaltigen Wassernutzung ist laut UN die US-Stadt New York. Die Stadt schHäütze seit den späten 1990er Jahren ihre drei größten Wassereinzugsgebiete durch gezielte Abwasseraufbereitung und der Bekämpfung von Verschmutzungsquellen in der Umgebung. New York spare so jährlich mehr als 300 Millionen US-Dollar bei der Wasseraufbereitung.