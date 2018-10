In den letzten fünf Jahren ist die Kaiserschnitt-Rate in Deutschland wieder zurückgegangen.

Geburten Jedes dritte Kind kommt per Kaiserschnitt

Der Kaiserschnitt ist für einige Frauen die letzte Möglichkeit, ihr Kind gesund auf die Welt zu bringen. In Deutschland ist der Anteil an Kaiserschnitt-Geburten in den letzten Jahren leicht gesunken, er ist aber noch immer doppelt so hoch wie zur Wendezeit. Jedes dritte Kind wird per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Aber ist dieser auch immer nötig?

von Theresa Nehm, MDR AKTUELL