Die gesetzlichen Krankenkassen haben im vergangenen Jahr etwas weniger Behandlungsfehler in Kliniken und Arztpraxen festgestellt. Nach Angaben des Medizinischen Dienstes der Kassen gab es insgesamt 13.519 Beschwerden von Patienten . In 3.337 Fällen wurden ärztliche Fehler bestätigt – das waren 182 weniger als im Vorjahr.

Knapp 2.700 Ärztefehler führten demnach tatsächlich zu Schädigungen. Zwei Drittel aller Vorwürfe betrafen Behandlungen in Krankenhäusern. Am häufigsten bestätigte sich ein Verdacht auf Behandlungspannen in der Pflege, Zahnmedizin und Frauenheilkunde.