Studie der kanadischen Brock University Wenn Kinder lügen, sind sie schlau

Hauptinhalt

Wer lügt ist gar nicht mal so blöd. So in etwa haben Forscher von der kanadischen Brock University ihre Untersuchungsergebnisse zusammengefasst. Sie haben drei- bis achtjährige getestet, ob sie schummeln und darüber lügen. In 80 Prozent der Fälle wurde gemogelt und anschließend darüber gelogen. Die Forscher beruhigen – alles halb so wild, das gehört zur Entwicklung des Kindes dazu. Und wer lügt, lernt sich selbst und seine Umgebung kennen.

von Teresa Nehm, MDR AKTUELL