Vor-und Nachteile Wer kauft noch Dieselfahrzeuge und warum?

In Hinblick auf den Verbrauch liegen Dieselmotoren grundsätzlich im Vorteil. Aufgrund des erhöhten Wirkungsgrades verbrauchen sie im Vergleich zu Benzinern 15 bis 20 Prozent weniger Kraftstoff. "Bei modernen Benzinern beträgt der Wirkungsgrad bis zu 37 Prozent, bei modernen Dieseln bis zu 45 Prozent.", erklärt Vincenzo Luca vom TÜV Süd Auto Service. In Dieselmotoren wird mehr der eingesetzten Energie in Bewegung umgesetzt und das Fahrzeug zieht mehr Antriebsleistung aus dem Kraftstoff.

Hinsichtlich der Energieeffizienz sind sie wesentlich sparsamer als Ottomotoren. Vincenzo Luca, TÜV Süd Auto Service

Dieselfahrzeuge kommen mit der gleichen Menge im Tank oft weiter als vergleichbare Benziner. Das liegt an der höheren Energiedichte des Diesels. Der Kraftstoff verbrennt aufgrund der langkettigen Kohlenstoffverbindungen vergleichsweise langsam und muss auf höhere Temperaturen gebracht werden als beim Benziner. Daher braucht der Dieselmotor in der Regel auch länger, um richtig warm zu werden und seine volle Kraft auszuschöpfen.



Für Vielfahrer, die mehr als 15.000 Kilometer im Jahr zurücklegen und viel auf Autobahnen und Bundesstraßen unterwegs sind, rentiert sich der Diesel schnell. Für den Stadtverkehr mit ständigem Bremsen und Schalten sind kleinere Benzinfahrzeuge besser geeignet. Diese sind zwar in den letzten Jahren mit Start/Stop-Systemen, Zylinderabschaltungen und Direkteinspritzungen hinsichtlich des Verbrauchs auch deutlich effizienter geworden, können aber trotzdem noch nicht mit den niedrigen Verbrauchswerten eines Diesels mithalten.

Benziner kann man ein wenig in die Richtung eines Diesels trimmen. Das braucht aber schon sehr viel Ingenieurskunst. Vincenzo Luca, TÜV Süd Auto Service

Besonders Liebhaber schneller und schwerer Autos, die besonders lange Strecken im Jahr zurücklegen, entscheiden sich für Dieselwagen. Bildrechte: dpa Hinzu kommt, dass beim Diesel auch bei höheren Lasten der Treibstoffverbrauch weniger stark ansteigt, als beim Benziner. Schwere SUV-Wagen und Nutzfahrzeuge werden deshalb größtenteils mit Diesel betrieben.



Das höhere Drehmoment bei gleichem Hubraum verschafft dem Diesel zudem einen deutlichen Kraftvorteil. Im unteren Drehzahlbereich kann der Fahrer den Wagen kraftvoll beschleunigen, ohne die Gangschaltung betätigen zu müssen. Liebhaber der schnellen Mittel- und Oberklassewagen schätzen diesen Fahrspaß.

Dieselfahrer profitieren besonders von den vergleichsweise günstigen Kraftstoffpreisen. Von vielen Seiten wird die Abschaffung dieses Privilegs gefordert. Bildrechte: dpa Fahrzeughalter eines Dieselwagens profitieren gegenüber dem Benzinauto besonders von den geringeren Kosten für den Kraftstoff. Während die Mineralölsteuer beim Benziner 65,45 Cent pro Liter beträgt, fließen dem Staat bei einem Liter Diesel nur 47,04 Cent zu. Dieses sogenannte Dieselprivileg gerät seit letztem Jahr zunehmend in die Kritik. Volkswagen-Chef Matthias Müller hat im Dezember den Vorschlag gemacht, die Dieselsubventionen schrittweise auslaufen zu lassen und damit den Steuervorteil gegenüber dem Benziner zu verringern. Auch das Umweltbundesamt und der Bundesrechnungshof fordern eine Angleichung der Kraftstoffsteuer. Diesel solle genauso besteuert werden wie Benzin, um den Umstieg auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb zu erleichtern.

Als Gegengewicht zum günstigen Kraftstoffpreis müssen Dieselfahrer in der Anschaffung und bei der Kraftfahrzeugsteuer tiefer in die Tasche greifen. Dieselmotoren sind in der Produktion doppelt so teuer wie Benzinmotoren. Die Bauteile müssen wesentlich stabiler sein, um dem hohen Druck im Zylinder standhalten zu können. Außerdem benötigt ein Fahrzeug, welches die oberen Euro-Abgasnormen erfüllen soll, kostspielige Zusatzsysteme, wie einen SCR-Katalysator und einen Extra-Tank für die Harnstofflösung AdBlue. Auch die Versicherungen sind in der Regel teurer, da Dieselwagen statistisch gesehen mehr Kilometer im Jahr zurücklegen und deshalb häufiger Unfälle verursachen.

Aufgrund des geringeren Verbrauches galten Dieselfahrzeuge lange Zeit als CO2-arm und besonders klimafreundlich. Dieselmotoren verbrauchen durch den hohen Wirkungsgrad weniger Kraftstoff und stoßen dementsprechend weniger Kohlenstoffdioxid aus als Benzinfahrzeuge. Diese positive CO2-Bilanz schwindet jedoch oft wieder mit der höheren Leistung von Dieselmotoren und dem Trend zu großen und schweren Autos. Die Deutsche Umwelthilfe hebt hervor, dass auch in der aufwendigeren Herstellung von Dieselfahrzeugen ein CO2-Nachteil entsteht. Hinzu kommt, dass der Stickoxidausstoß aufgrund der höheren Verbrennungstemperaturen im Dieselmotor wesentlich höher ist und entsprechende, mit hohen Kosten verbundene, Aufrüstungen nötig sind, um die Grenzwerte in den Städten einhalten zu können. Diese erhöhen wiederum den Verbrauch und damit den Kohlenstoffdioxidausstoß.