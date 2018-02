Vor dem Urteil zu Fahrverboten "Diesel sind zum Auslaufmodell geworden"

Das Dieselauto ist für manche schon fast zum Unwort geworden. Die Skandale und Probleme um diese Fahrzeuge reißen nicht ab. Jetzt befasst sich das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mit der Frage, ob Fahrverbote in deutschen Innenstädten rechtlich zulässig sind oder nicht. Das Fahrverbot könnte vor allem Dieselfahrer treffen. Vielleicht haben bereits manche schon an Verkauf gedacht. Doch wie sieht es überhaupt aus mit dem Wert von Gebraucht-Dieseln?

von Linda Schildbach, MDR AKTUELL