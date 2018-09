In Deutschland sind weitere Fälle von West-Nil-Fieber bei Vögeln nachgewiesen worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut entdeckte den Erreger bei einem Habicht aus Sachsen-Anhalt. Der Vogel war Anfang September tot in Weißandt-Gölzau gefunden worden.

Im oberbayerischen Kreis Ebersberg starb ein Bartkauz in einem Wildpark an dem Erreger, wie die zuständigen Behörden mitteilten. Erstmals bei einem Vogel in Deutschland war die Krankheit vor zwei Wochen ebenfalls bei einem verendeten Bartkauz aus dem Zoo Halle nachgewiesen worden. Die Fundorte in Sachsen-Anhalt liegen etwa 25 Kilometer voneinander entfernt.