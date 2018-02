Minusgrade Meteorologischer Frühlingsanfang wird kältester Tag der Woche

In Marienberg-Kühnhaide in Sachsen war die letzte Nacht mit minus 24 Grad Celsius die kälteste in diesem Winter. Am mildesten war es in Staßfurt mit minus 11 Grad. Die kommenden Nächte und Tage bleibt es kalt. „Am Donnerstag, zum meteorologischen Frühlingsanfang, wird der kälteste Tag der Woche.“ so Koschek. Außerdem wird es windig – die Temperaturen fühlen sich umso kälter an.