Nach heftigen Schneefällen saßen auf einer Fernstraße in Nordindien mehr als 2.500 Menschen fest. Die Armee befreite die Menschen aus rund 400 Autos nahe dem Gebirgspass Nathula an der Grenze zu Tibet. Außerdem räumte die Armee den Schnee von der Straße. Laut dem Wetterdienst soll das kalte Wetter im Norden, in der Mitte und im Osten Indiens auch in der kommenden Woche andauern.

In Japan warnte der Wetterdienst vor möglichen Schneestürmen und Störungen im Straßenverkehr zum Jahreswechsel. In der Region Hokuriku im Zentrum Japans sollten bis zu 80 Zentimeter Schnee fallen sowie 70 Zentimeter im Nordosten in Tohoku. Auch am Sonntag sollte es demnach weiter schneien.

Am Strand von St. Kilda in Melbourne genießen die Australier die Sonne. Bildrechte: dpa Ganz anders in Australien: Hier stöhnen die Menschen seit Weihnachten unter einer Rekord-Hitzewelle. An Silvester soll die Quecksilbersäule auf über 40 Grad Celsius klettern. Der australische Wetterdienst rechnet damit, dass die Hitze auch in den ersten drei Monaten des neuen Jahres anhält. Im Schnitt würden die Temperaturen dann 10 bis 14 Grad über dem Normalwert für diese Jahreszeit liegen.