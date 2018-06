Jens Oehmichen sitzt zusammen mit einem Kollegen in der Leitstelle des Deutschen Wetterdienstes in Holzhausen, am südöstlichen Stadtrand von Leipzig. Hier, in einem flachen blauweißen Bürogebäude, hat der DWD einen seiner bundesweit sieben Standorte. Täglich von früh halb sechs bis abends 22 Uhr beobachten die Metereologen das Wetter über Mitteldeutschland. In der Nacht übernehmen dann Kollegen in der DWD-Zentrale in Offenbach bei Frankfurt.