Stürme, Starkregen, extreme Hitze und Trockenheit - all das hatte 2017 zu bieten. Thomas Deutschländer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) bestätigte am Dienstag in Berlin die Ahnung vieler: Im vergangenen Jahr habe es eine Häufung von Extremereignissen gegeben. Das sei ein "Fingerzeig für die Zukunft", sagte der Experte. 2017 habe "ganz im Zeichen des Klimawandels" gestanden und Deutschland müsse sich auf immer mehr Wetterextreme einstellen.