Bernburg verteidigt Spitze

Am Freitag schwitzten die Menschen besonders in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Dort wurden die bundesweit höchsten Temperaturen gemessen. Nach Angaben des DWD war es in Darmstadt mit 37,2 Grad am heißesten. Platz zwei belegten die hessische Stadt Bad Nauheim und Mannheim in Baden-Württemberg mit jeweils 36,8 Grad.

Den bislang heißesten Tag dieses Sommers hatte Deutschland am Dienstag erlebt: In Bernburg in Sachsen-Anhalt kletterten die Temperaturen auf 39,5 Grad.

2018 ist ein Rekordsommer

Mit seinen dauerhaft hohen Temperaturen und der außergewöhnlichen Trockenheit hat das Jahr 2018 schon jetzt historische Dimensionen: Noch nie fiel zwischen April und Juli so wenig Regen. Auch war es in dem Zeitraum so warm wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881.