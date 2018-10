Nach Angaben des kongolesischen Gesundheitsministeriums sind in der Provinz Nord-Kivu seit Juli bereits mehr als 100 Menschen an Ebola gestorben. Bei 35 weiteren Toten konnte der Ebola-Verdacht nicht eindeutig nachgewiesen werden. 55 Patienten konnten bislang wieder geheilt werden.

Seit der Entdeckung der Krankheit in den 1970er-Jahren ist der jüngste Ebola-Ausbruch bereits die zehnte Epidemie im Kongo. Nach Angaben der WHO erschwert jedoch die schwierige Sicherheitslage im nun betroffenen Gebiet die Bekämpfung der Epidemie. In Nord-Kivu rund um die Großstadt Beni stehen sich die kongolesische Armee und ugandische Rebellen gegenüber.