Regina Guthold (WHO)

Doch jeder vierte Erwachsene weltweit verfehlt das Ziel, sich pro Woche zweieinhalb Stunden ausreichend zu bewegen. In Deutschland sind es sogar mehr als 40 Prozent. Unter den wirtschaftlich vergleichbaren Staaten sind nur Portugiesen, Neuseeländer und Zyprioten fauler.

Jede dritte Frau macht laut der WHO Studie zu wenig, um fit zu bleiben. Bei den Männern ist knapp jeder vierte nicht ausreichend körperlich aktiv. Und noch etwas hat die Mitautorin der Studie Fiona Bull herausgefunden. Je reicher ein Land, desto mehr Bewegungsmuffel leben dort. Auch dafür hat die WHO-Expertin eine Erklärung:

Regina Guthold (WHO)

Die weltweit größte Studie über Bewegungsmangel zeigt denn auch: Gerade in wirtschaftlich aufstrebenden Ländern steigt die Zahl der Menschen, die nicht genug für ihre körperliche Fitness tun. Das treffe etwa auf Lateinamerika zu, sagt Studienautorin Guthold und nennt als Beispiel Brasilien.

Brasilien sei wahrscheinlich eines der Länder, wo sich die Umstände weltweit am schnellsten änderten. Viele Menschen dort würden vom Land, wo sie als Bauern gearbeitet haben, in die Stadt ziehen. Und dort arbeiteten sie dann vielleicht in einer Fabrik und haben kaum noch Bewegung.