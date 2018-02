Pflegebeauftragte für mehr Transparenz Widerspruch gegen Pflegegrad lohnt sich

Pflegebedürftige werden von den Fachleuten des Medizinischen Dienstes offenbar häufig falsch eingestuft. So hat sich laut "Welt am Sonntag" allein 2017 jeder zweite Widerspruch gegen die Einstufung gelohnt - zum einen, weil Gutachter dem Widerspruch folgten und zum anderen, weil sich der Zustand der zu Pflegenden in der Zwischenzeit verschlechtert hatte.