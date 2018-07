Säumigen Elternteilen, die keinen Unterhalt zahlen, drohen in Deutschland nicht nur Geldstrafen oder sogar Gefängnis. Theoretisch sind auch Pfändungen und Führerscheinentzug möglich - Letzterer ist aber gerade in Unterhaltsfragen rechtlich umstritten.

Sicher ist: All die Maßnahmen haben eher mäßigen Erfolg. Oft bleibt der Staat auf dem Unterhaltsvorschuss sitzen, den er für unwillige Väter (es sind statistisch meist die Väter) vorstreckt. Offenbar greifen die Kommunen nicht streng genug durch.

Kreativ Geld eintreiben

Auch andere Länder laufen subventionierten Elternteilen hinterher - und wenden dabei kreative Methoden an, die offenbar ihre Wirkung zeigen. Wer Geld für ein Auto hat, hat auch welches für das eigene Kind - nach diesem Motto setzen Behörden in einigen Ländern den Führerscheinentzug als Druckmittel ein.

Möglich ist das zum Beispiel in Großbritannien und Kanada. Auch in allen 50 US-Bundesstaaten gibt es Gesetze, die das den Behörden erlauben. Eine der strengsten Verordnungen hat Virginia: Das Fahrverbot gilt so lange, bis der letzte Dollar überwiesen ist.

Kein Unterhalt! Kein Angel- oder Jagdschein!

In einigen amerikanischen Bundesstaaten wird Eltern der Angelschein weggenommen, bis sie regelmäßig und genügend Unterhalt zahlen. Das passiert vor allem in den Gegenden, in denen Sportangeln besonders beliebt ist. Und in Kanada gilt der Grundsatz: Zahlst du keinen Unterhalt, darfst du auch deinen Jagdschein nicht behalten.

Da es nicht so selten ist, dass Elternteile nicht zahlen wollen, hilft in einigen Ländern auch der Entzug des Reisepasses. Das ist möglich in Großbritannien, Australien und Kanada. In China gilt der Bann zusätzlich auf Tickets für bestimmte Zugverbindungen und auf Flüge.

Eigene Agentur zum Eintreiben des Unterhalts

Das Geld direkt vom Arbeitgeber einzuziehen - sofern dieser bekannt ist - ist in einigen Ländern auch möglich. Der Lohn von säumigen Eltern kann zum Beispiel in Belgien und Großbritannien gepfändet werden.

Auf der Insel sind manche Richter besonders kreativ: Vereinzelt ist es Berichten zufolge schon vorgekommen, dass bei Verletzung der Unterhaltspflicht Hausarrest verhängt worden ist. Auf diese Weise ist Großbritannien tatsächlich erfolgreicher beim Eintreiben des Geldes.