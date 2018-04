Explodierter Speiselaster Wie gefährlich sind Faulgase?

Wenn sich Speisereste und Grünabfälle zersetzen, entstehen verschiedene Gase – je nachdem, was alles drin ist und wie die Bedingungen aussehen. Ist der Container luftdicht, machen sich Bakterien ans Werk und fressen die Bioabfälle.

Wenn die Bakterien fressen, dann pupsen sie. Und dieser Pups ist das Gas, das in der Biogasanlage genutzt wird.

Neben den pupsenden Bakterien laufen auch andere Prozesse. Hefepilze verwandeln Kohlenhydrate in Alkohol und CO2. Dabei kann eine Menge Druck entstehen: Die alkoholische Gärung stoppt erst bei etwa acht Bar – das ist mehr als doppelt so viel Druck wie in einem Autoreifen.