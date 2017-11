Welthundeausstellung Wie Hunde unter ihrer Zucht leiden

Das Problem dabei: Das Gewebe, das beim Wolf auf eine lange Schnauze verteilt war, ist beim Mops auf engen Raum zusammengequetscht. Luft strömt dadurch nicht mehr so leicht durch die Atemwege, sondern der Hund muss sie mit Kraft hindurchpressen. Diese Atemwegsfehlbildung bezeichnen Mediziner als Brachyzephalie, was so viel bedeutet wie Kurzköpfigkeit.

Gerhard Oechtering ist Direktor der Klinik für Kleintiere an der Universität Leipzig und operiert Hunde, die durch ihre Zucht gesundheitliche Probleme haben. Vor ein paar Jahren, erzählt er, gab es solche Eingriffe etwa einmal in der Woche, inzwischen sind es mehrere am Tag. Oechtering glaubt bei der Zucht und Haltung solcher Tiere nicht an böse Absicht. "Aber für micht steht da eine grenzenlose Unvernunft dahinter", sagt er, und fordert: