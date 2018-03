Eine Plastiktüte, die in der gelben Tonne oder im gelben Sack landet, komme in der Regel nicht ins Meer, sagt Nadja Ziehbarth, Leiterin des Meeresschutzbüros vom BUND. "Wenn es in den Kreislauf der Entsorgungsbetriebe reingekommen ist, sind die Wahrscheinlichkeiten, dass der Müll in die Umwelt kommt, sehr gering."

Entsorgung ist die beste Prävention

Natürlich kommt es vor, dass Stürme Mülltonnen umwerfen, Ratten Gelbe Säcke anknabbern. Dann kann auch die umweltbewusst entsorgte Plastiktüte durch die Straßen oder durch den Park flattern. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie durch unsere Flüsse ins Meer gelangt. "Wenn Plastik auf Grünflächen in Parks liegt und der Rasenmäher sie dann kleinstückelt, das kann man nie wieder aufnehmen."

Eine Plastiktüte aus Chemnitz gelangt nicht schnell ins Meer. Sie fliegt in der Regel nicht sofort in einen Fluss und ist auch nicht in drei Tagen in Ost- oder Nordsee. Sie treibt über Felder, bleibt in Gestrüpp und Bäumen hängen, wird von Tieren vorher schon gefressen oder zerfällt in der Regel in immer kleinere Teile. "Vielleicht über ein Jahr kann es irgendwo hängen bleiben, sich losreißen, dann wird es zum Beispiel bei Hochwasser wieder freigespült und irgendwann landet es im Meer."

Jedes Jahr kommen Millionen Tonnen dazu

Schätzungsweise 200 Millionen Tonnen Plastikmüll sollen in den Meeren liegen, treiben oder schwimmen. Jedes Jahr kämen um die zehn Millionen Tonnen dazu, sagt Nadja Ziebarth vom BUND. Und dabei spielen Plastiktüten gar nicht die große Rolle. Mikropartikel vom Abrieb der Reifen oder künstliche Textilfasern aus Waschmaschinen spielen da in einer ganz anderen Liga, entstehen zwangsläufig, ganz nebenbei und gelangen schließlich quasi unsichtbar ins Meer:

Es gibt Untersuchungen aus der Tiefsee, dort finden sie Kunststoffe. Es gibt jetzt seit letztem Jahr Untersuchungen aus der Arktis, wo sie im Eis, unterm Eis und auf dem Eis überall Kunststoff gefunden haben. Wir haben inzwischen keinen Ort mehr auf dieser Welt, wo wir nicht Plastik finden. Nadja Ziebarth | BUND

Große Verwechslungsgefahr im Meer

Also, lieber einsammeln, was herumflattert. Bildrechte: MDR/Karsten Möbius Mikroplastik wirkt auf Umweltgifte wie ein Magnet, kommt durch Kleinlebewesen in die Nahrungskette. Treibende Plastikteile werden für Quallen gehalten und werden so von größeren Tieren verwechselt und gefressen. Im letzten Jahr ging ein Bild um die Welt, das den Inhalt eines Walmagens zeigte, der voller Plastikteile und -tüten war. "Auch die Mägen der Wale, die vor zwei Jahren in der Nordsee gestrandet sind, wurden untersucht. Man hat alles Mögliche an Kunststoff gefunden, unter anderem eine Autostoßstange."