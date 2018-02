Verlässlichkeit von Studien Wie Marktforscher bei Umfragen betrügen

Wenn Nastasia Grohe anruft, dann legen die Menschen am anderen Ende der Leitung häufig auf. Das ist sie gewohnt, denn nicht alle wollen an den Umfragen teilnehmen. Dabei verkaufen Grohe und ihre Kollegen nichts. Sie befragen ausgewählte Menschen dazu, wie sie denken, arbeiten und leben - derzeit für den sogenannten Sachsen-Anhalt-Monitor.

Seit 2001 gibt es das Marktforschungsinstitut Conoscope aus Leipzig. Seit rund fünf Jahren sei es immer schwieriger geworden, die passende Zielgruppe per Telefon zu erwischen, sagt Conoscope-Geschäftsführer Markus Schubert. "Am Ende braucht man noch den 18-Jährigen, der aus Sachsen-Anhalt kommt und in einer bestimmten Kleinstadt wohnt. Und den findet man einfach nicht." Manche Auftraggeber würden dann drängeln, weil sie gerne ihre fertige Studie hätten.