Dadurch sei ein Zusatztank, der vor der Vorderachse eingebaut war, aufgerissen worden und Dieselöl ausgetreten. Auch eine Batterie habe sich in unmittelbarer Nähe befunden. "Ein Lichtbogen hat dann tatsächlich dieses Feuer ausgelöst, das sich dann rasend schnell ausbreiten konnte, weil das Feuer ja unter dem Bus herlief." Die Passagiere hätten über den Vorderausgang gar nicht mehr aussteigen können, sondern nur noch über den Hinterausgang. "Das war das große Problem."

Ein Jahr nach dem Unfall habe sich an den Sicherheitsstandards aber nur wenig geändert, resümiert Brockmann. Zwar würden inzwischen neuere Innenraummaterialien verbaut. Aber die Unterschiede seien marginal, so der Unfallforscher.

"Das bedeutet: Relativ schnell, also innerhalb von ein, zwei Minuten, sind bereits sehr viele giftige Dämpfe im Bus." Bei Ausstiegsversuchen hätten die Unfallforscher festgestellt, dass Passagiere über einen Ausstieg, so wie es bei der A9 nötig gewesen sei, rund drei Minuten bräuchten, bis sie den Bus verlassen haben. "Man stellt also fest, dass bei einem solchen Szenario immer wieder nicht alle Passagiere den Bus rechtzeitig verlassen könnten."