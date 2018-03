Zwei Tote und 20 verletzte in Thüringen

Aus Thüringen wurden seit Freitagmorgen 146 Unfälle mit zwei Toten und 20 Verletzten gemeldet. Bei Oberhof in Süd-Thüringen starben zwei Frauen, als ihr Auto auf der Straße nach Zella-Mehlis bei spiegelglatter Fahrbahn gegen einen entgegenkommenden Lastzug rutschte. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden Insassinnen bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Auch die beiden Insassen des Lasters wurden verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Straße wurde nach dem Unfall komplett gesperrt.



Bereits am Freitagmittag wurden zwei Autofahrerinnen schwer verletzt, als ihre Pkw auf der Landstraße zwischen Arnstadt und Marlishausen frontal zusammenstießen.

Auch auf den Autobahnen in Thüringen krachte es immer wieder. Betroffen waren vor allem die A4 und A9. Schneechaos wurde auch von vielen Bundesstraßen im Freistaat gemeldet. Dort ging zeitweise gar nichts mehr. Betroffen waren vor die B84, die B85 und die B180. Dort blockierten zahlreiche LKW die Straßen.

Mehrere Glätteunfälle in Sachen

Auch in Sachsen verwandelte der Wintereinbruch zahlreiche Straßen in Rutschbahnen. Die Polizei meldete am Freitag mehrere Glätteunfälle, die aber meist glimpflich abgingen. So rutschte auf der Bundesstraße 2 nahe Zschölkau ein Audi auf der schneeglatten Fahrbahn in den Gegenverkehr und rammte seitlich einen Ford. Beide Fahrer kamen leicht verletzt davon.