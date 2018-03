Winterrückkehr Züge um Leipzig rollen wieder - Wintersturm knickt Bäume um

Autofahrer müssen derweil weiter mit eis- und schneeglatten Straßen rechnen. Wegen Schneeverwehungen und Straßenglätte sind unter anderem in Sachsen noch zahlreiche Straßen gesperrt. Betroffen sind Bundesstraßen und Staatsstraßen. In Thüringen musste die Polizei in der Nacht zum Sonntag wegen zahlreicher Unfälle vor allem mit Blechschäden ausrücken. In Suhl stürzten am Abend wegen der Schneelast drei Bäume um, Autos kamen zu Schaden. Thüringenweit sind vor allem kleinere Straßen wegen umgestürzter Bäume oder wegen Schneewehen gesperrt.