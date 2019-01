Die winterliche Lage in Mitteldeutschland ist aber nur von kurzer Dauer. Am Freitag wird ein Tiefausläufer vom Nordwesten Sachsen-Anhalts noch einmal Schneefall bringen, der vorübergehend auch im Tiefland zu Glätte führen kann. Schon am Wochenende wird es wieder milder. Der Schnee wird dann in den meisten Gegenden, ausgenommen in den mitteldeutschen Skigebieten, wieder verschwinden.