Mit starken Schneefällen hat in weiten Teilen Mitteldeutschlands der Winter Einzug gehalten. Im Erzgebirge in Sachsen sorgen Glätte und Schneeverwehungen zunehmende für Behinderungen auf den Straßen. Betroffen sind nach MDR-Informationen derzeit die A72 im Vogtland, die B174 zwischen Zschopau und Hohndorf sowie die B101 in Schlettau. Den Angaben zufolge blockieren dort quer stehende Lastwagen die Fahrbahn.

Auch die Feuerwehr ist gefordert. Bildrechte: André März Aufgrund der Situation auf den Straßen könne es zu Verzögerungen bei der Anfahrt von Rettungsfahrzeugen kommen, informierte am Morgen die Integrierte Regionalleitstelle in Chemnitz. Der Sachsenforst hatte wegen der hohen Schneebruch- und Verletzungsgefahr bereits am Dienstag vor dem Betreten von Wäldern gewarnt.



Auch die tieferen Lagen sind betroffen: Die Autobahn 14 musste zwischen Grimma und Mutzschen wegen Bergungsarbeiten nach einem Unfall gesperrt werden. In den Städten fällt der Niederschlag vornehmlich als Schneeregen: In Leipzig etwa kommen auf die Menschen beim Verlassen des Hauses vor allem starker Wind, Nässe und Matsch zu.

Oberhofer Weltcup-Organisatoren suchen Frewilllige

Auch in Thüringen gibt es Behinderungen. Betroffen sind hier nach MDR-Informationen die B281 zwischen Neuhaus am Rennweg und Lichte sowie die Straße zwischen Oberhof und Zella-Mehlis. Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen musste die Straße zwischen Trusetal und Floh-Seligenthal wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. In der Region um Suhl gibt es Behinderungen wegen mehrerer Unfälle.

Der Schneefall macht auch den Organisatoren des Biathlon-Weltcups in Oberhof zu schaffen. Die drei Kilometer lange Laufstrecke, die zuvor nur mit Kunstschnee bedeckt gewesen war, muss neu präpariert werden. Außerdem müssen die Zuschauertribünen vom Schnee befreit werden. Die Organisatoren suchen hierfür freiwillige Helfer.