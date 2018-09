Der Hurrikan "Florence" hat im US-Bundesstaat North Carolina am Freitag die ersten Todesopfer gefordert. In der Stadt Wilmington stürzte ein Baum auf ein Wohnhaus, eine Frau und ihr Kleinkind wurden getötet. Der Vater des Kindes konnte verletzt gerettet werden.

Der Wirbelsturm war am Freitagmorgen nahe Wilmington auf Land getroffen. Er hatte sich zuletzt zwar auf Windgeschwindigkeiten von 150 Kilometer pro Stunde verlangsamt, doch dafür kann der Hurrikan so länger in der Region wüten.

Das staatliche Hurrikan-Zentrum erwartet, dass sich der Wirbelsturm über das Wochenende weiter abschwächt. Doch Meteorologen befürchten an den drei Tagen so viel Regen wie sonst in acht Monaten. Außerdem schiebt der Hurrikan eine Flutwelle vor sich her in Richtung Küste. Gouverneur Roy Cooper warnte, dass fast der ganze Bundesstaat mehr als 60 Zentimeter unter Wasser stehen dürfte.