Indonesien Zahl der Toten nach Tsunami gestiegen

Nach dem Tsunami an den indonesischen Inseln Sumatra und Java ist die Zahl der Opfer gestiegen. Der Katastrophenschutz des Landes sprach am Montagmorgen von mindestens 281 Toten. Wie ein Sprecher sagte, werden noch fast 60 Menschen vermisst. Bisher war die Zahl der Toten mit 222 angegeben worden.



Den jüngsten Angaben zufolge wurden mehr als 1.000 Menschen verletzt, fast 12.000 sind obdachlos. Das Auswärtige Amt in Berlin teilte mit, nach bisherigen Erkenntnissen seien keine Deutschen von dem Tsunami betroffen.