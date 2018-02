"Diese Krankenkassen sparen an Ihrer Zahngesundheit", steht in fetten, roten Buchstaben auf dem Aushang. Betroffen seien Versicherte von Barmer, DAK, HEK, HKK, KKH und TK.

Auch der Leipziger Zahnarzt Dirk Lüttge hat das A4-Blatt gut sichtbar am Empfangstresen in seiner Praxis aufgehängt. Er und seine Kollegen beanstanden, dass sie für gleiche Leistungen unterschiedliche Honorare von den Kassen bekommen. Das gleiche treffe auf Kosten zu, die die Patienten tragen müssen, erklärt Lüttge.

Das sei der Fall, wenn beispielsweise zahnfarbene Füllungen gemacht werden, sagt Lüttge. Wenn ein Patient in einem Zahn eine Füllung bekomme, sei die Vergütung bei einem Ersatzkassenpatienten circa drei bis fünf Prozent weniger als bei einem von der AOK. Der Grund: In Sachsen handelt die Kassenzahnärztliche Vereinigung die Honorare für die Zahnärzte jeweils individuell mit den Krankenkassen aus.

Holger Weißig ist Zahnarzt in Dresden und Chef der Kassenzahnärztlichen Vereinigung im Freistaat. Er sagt, Sachsen habe im Vergleich mit den anderen Bundesländern die niedrigste Zahl an Versicherten bei Ersatzkassen. Er vermutet, dass diese deshalb im Freistaat weniger Geld ausgeben wollen. Der Arzt fände es aber gerecht, wenn alle Leistungen gleich bezahlt würden – auch wenn es sich zurzeit noch nicht um wahnsinnig große Summen handele. Die Zahnärzte wollten darauf aufmerksam machen, bevor die Unterschiede noch größer würden.

Die Verhandlungen, die auch aktuell laufen, können Laien sich ähnlich wie Tarifverhandlungen vorstellen. Holger Weißig sitzt dann unter anderem mit Silke Heinke am Verhandlungstisch. Sie ist die Chefin des Verbands der Ersatzkassen in Sachsen und verhandelt für Barmer, DAK und Co.



Sie sei enttäuscht, dass nun versucht werde, den Streit auf dem Rücken der Versicherten auszutragen. Kern des Konflikts sei das Honorar der Ärzte: "Wir verhandeln jedes Jahr die Höhe der Honorare. So auch im Jahr 2017. Dort haben wir insgesamt schon mal 2,3 Millionen Euro mehr an Vergütung an die Zahnärzte ins Sachsen gezahlt. Dass wir hier sparen würden oder nicht leistungsgerecht zahlen, weise ich zurück."