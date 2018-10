Berlin Zehnjähriger gesteht Wurf von Holzklotz aus Fenster

Nach dem Tod eines Achtjährigen in Berlin hat die Polizei offenbar den Täter ermittelt. Wie die Ermittlungsbehörden mitteilten, hat ein tatverdächtiger Zehnjähriger eingeräumt, am vergangenen Sonntag einen schweren Holzklotz aus einem Hochhaus geworfen zu haben.

Einsatzkräfte nach dem tödlichen Vorfall am Sonntagabend im Norden Berlins. Bildrechte: IMAGO

Die Tat ereignete sich am Sonntagabend im Stadtteil Reinickendorf im Norden Berlins. Das acht Jahre alte Opfer war mit dem Rad unterwegs, als der laut Medienberichten etwa 15 Kilogramm schwere Birkenklotz das Kind aus großer Höhe am Kopf traf. Der Junge starb noch vor Ort an den Verletzungen.



Der verdächtige Zehnjährige kann wegen seines Alters nicht bestraft werden. Kinder sind in Deutschland erst ab 14 Jahren strafmündig. Es wird geprüft, ob die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt haben.