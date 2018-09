Australien Die teuersten Zigaretten der Welt

In Australien kostet von Sonnabend eine Zigarettenschachtel fast 17 Euro. Grund ist die erneute Erhöhung der Tabaksteuer. Die australische Politik folgt damit einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die hält den Weg über die Erhöhung der Tabaksteuer als den mit Abstand "effektivsten Weg, um Raucher zum Verzicht zu bewegen und Kinder davon abzuhalten, mit dem Rauchen anzufangen."

Medienberichten zufolge sind damit die australischen Zigaretten die teuersten der Welt. Zum Vergleich dazu: In Deutschland kostet die gebräuchliche 20er-Packung nach Angaben des Zigarettenverbandes derzeit durchschnittlich 6,40 Euro – also ein Drittel der australischen Packung.

Für den australischen Staat bringt die Erhöhung der Tabaksteuer deutlich mehr Geld ein. Vergangenes Jahr konnte der australische Fiskus dadurch allein knapp 7,8 Milliarden Euro verbuchen. In zwei Jahren rechnet der Staat sogar mit 10,6 Milliarden Euro. Bis dahin soll der Verkaufspreis für eine Zigarettenschachtel noch einmal um ein Viertel des Preises steigen - also bei 21 Euro pro 20er-Packung.

Doch die Tabaksteuer ist nicht das einzige Mittel in Australien, die Raucher entwöhnen sollen. Seit 2012 werden dort die Zigaretten in schlammgrünen Einheitspackungen verkauft, auf denen Schockbilder vor den Gefahren warnen. Besonders erfolgreich war die Strategie aber offenbar nicht, schaut man sich die Zahlen an. Laut einer Studie der Universität des Bundesstaates New South Wales rauchten 2016 immer noch 15.6 Prozent aller Australier - ähnlich viele wie in anderen Industriestaaten.