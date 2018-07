28 Badetote in Mitteldeutschland

In den drei mitteldeutschen Ländern kamen laut der DLRG-Statistik bis zum Stichtag 20. Juli 2018 insgesamt 28 Menschen beim Baden zu Tode. Während in Sachsen und Sachsen-Anhalt jeweils zwölf tödliche Badeunfälle zu beklagen waren, starben in Thüringen vier Menschen beim Baden.

In Sachsen waren in den ersten sieben Monaten des Vorjahres 2017 mit 24 Badetoten allerdings noch doppelt so viele Opfer zu beklagen gewesen. In Sachsen-Anhalt stieg die Zahl der Badetoten im Vergleich zum Vorjahr um eine Person. In Thüringen gab es in diesem Jahr bislang zwei tödliche Badeunfälle mehr als im Vergleichszeitraum 2017.

Leichtsinn, Risikobereitschaft, Selbstüberschätzung