Da sie nun aber schon seit 2011, also ungewöhnlich lang, in U-Haft sitzt, wollen die Justizbehörden diese Wartezeit anscheinend ausnahmsweise verkürzen. Petra Zais, Landtagsabgeordnete der Grünen und Mitglied im Chemnitzer Stadtrat, hält dieses Vorgehen für bedenklich. Sie meint, Zschäpe habe in Bezug auf das NSU-Unterstützungsnetzwerk in Chemnitz und der westsächsischen Region nicht umfassend ausgesagt: