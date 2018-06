Wir nehmen uns gemeinsam mit Dr. Toni Meier vom Institut für Ernährungswissenschaften an der Uni Halle mehrere Gemüsesäfte vor und schauen uns Zutatenliste und Nährwerttabelle genauer an.

Ernährungswissenschaftler Dr. Toni Meier weiß: Zu viel Salz ist nicht gesund. Bildrechte: MDR/Karsten Möbius

Ernährungswissenschaftler Toni Meier stellt fest: Der Durchschnittsdeutsche isst viel zu viel Salz: "Das geht ganz schnell. Im Durchschnitt sind wir in Deutschland bei einer täglichen Salzaufnahme von zwölf Gramm."



Bluthochdruck, Magenkrebs und Veränderungen der Darmbesiedlung können Folgen von zu viel Salz sein. Gesunde Menschen stecken zu viel Salz in der Regel gut weg. Menschen mit erhöhtem Blutdruck sollten ihren Salzkonsum drosseln. Nur etwa zwei Gramm pro Tag braucht unser Körper.



Wenn es um Salz in Gemüsesäften gehe, rät Toni Meier Folgendes: "Ich würde die Grenze bei 0,5 Gramm, also 500 Milligramm ansetzen. Wenn mehr Salz drin ist, würde ich eher davon abraten."