Auf den ersten Blick sieht Dimitar Stoyanov nicht so aus, als ob er Schutz bräuchte. Der kräftig gebaute Journalist aus Bulgarien ist Ende 30 und auch erprobter Kampfsportler. Doch wenn ihn Bewaffnete angreifen, hat er keine Chance. Solche Szenarien hat er ständig vor Augen, seit er über Korruption und organisierte Kriminalität berichtet, vor allem für die unabhängige bulgarische Nachrichten-Website Bivol. In einem Leipziger Café erzählt Stoyanov von den Schwierigkeiten als kritischer Journalist in Bulgarien:

Die Arbeit für uns ist sehr schwer. Wir werden bedroht, strafrechtlich verfolgt, haben kaum Geld für unsere Recherchen, die sehr aufwendig sind. Aber wir tun alles, um unsere Arbeit fortzusetzen. Dimitar Stoyanov, bulgarischer Journalist

Dimitar Stoyanov wurde für seine Recherchen in Bulgarien verfolgt und bedroht. Bildrechte: MDR/Rebecca Nordin Mencke Unter anderem recherchierte Stoyanov zu Millionen veruntreuten EU-Fördergeldern, die für Bedürftige in Rumänien gedacht waren. Über eine Strohfirma verschwanden die Mittel jedoch in Zypern. Eine große bulgarische Bank war in den Fall verstrickt. Nach seinen Recherchen wurde Stoyanov auf Schritt und Tritt verfolgt, Unbekannte brachen in seine Wohnung ein. Mehrere Monate lang versteckte sich er daraufhin, wechselte ständig seinen Unterschlupf.



Unterstützung von offizieller Seite erhielt er keine, beklagt Stoyanov: "Die Behörden vor Ort interessieren sich nicht für meine Probleme, für die Probleme mit Pressefreiheit. Die organisierte Kriminalität arbeitet mit ihnen zusammen. Die Polizei nimmt Geld von kriminellen Banden und schirmt deren Verbrechen ab."



Mangelnde Pressefreiheit in Bulgarien kritisiert auch die Organisation "Reporter ohne Grenzen" immer wieder. In einem weltweiten Ranking landete das osteuropäische Land zuletzt auf Platz 109. Stoyanov hat nun vorübergehend Schutz in Leipzig gefunden.

Pressefreiheit in Gefahr

Ein spezielles Programm am Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF) will bedrohte Journalisten aus Europa und näheren asiatischen Ländern unterstützen. Programmkoordinator Christian Schult beobachtet aktuelle Entwicklungen mit Sorge. "Wir haben in den letzten zwei Jahren mit den ganzen Ereignissen in der Türkei natürlich viele Bewerbungen erhalten." Doch nicht nur die Türkei sei ein Problem:

Wir erhalten auch Bewerbungen aus Ländern innerhalb der EU, wo man nicht unbedingt erwarten würde, dass Journalisten dort massive Probleme mit ihrer Arbeit haben. Christian Schult, ECPMF