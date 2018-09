Bei einer Rettungsübung an der neuen Zugspitz-Seilbahn ist bei einem Unfall großer Sachschaden entstanden. Menschen kamen nach Betreiberangaben jedoch nicht zu Schaden. Die erst im Dezember fertiggestellte Bahn bleibe bis auf Weiteres geschlossen.

Bei der Übung am Mittwochabend außerhalb der Betriebszeit prallte ein unbemannter Bergekorb zwischen Stütze und Bergstation auf die ebenfalls unbemannte Seilbahngondel. Auslöser war ersten Untersuchungen zufolge ein gerissener Kettenzug in der Bergstation, weshalb der Bergewagen ungebremst in die Seilbahnkabine raste.