Der Zug war aus der westtürkischen Stadt Erdine an der bulgarischen Grenze gekommen und auf dem Weg nach Istanbul. Nahe des Dorfes Sarilar in der Region Tekirdag entgleisten sechs Waggons. Mehr als hundert Krankenwagen wurden Medienberichten zufolge zum Unglücksort entsandt worden. Die Armee schickte Hubschrauber.



In der Region hatte es den Angaben nach zuvor starke Regenfälle gegeben. Reporter berichteten, dass die Gleise womöglich unterspült waren. An Bord des Zuges sollen rund 360 Menschen gewesen sein.