Mietrecht Hausmusik: Was erlaubt ist und was nicht

Die Blockflöte ist noch in Ordnung, aber was wenn der Bewohner zur Trompete greift? Genau davon hatten sich Bewohner eines Reihenhauses in Augsburg gestört gefühlt. Ihr Nachbar, ein Berufsmusiker, übte zu Hause und gab Unterricht. Sie verlangten geeignete Maßnahmen, damit das Spielen der Musikinstrumente nicht gehört werden muss. Diesem Antrag der Kläger hat ein Amtsgericht zugestimmt. Der Trompeter ist deshalb in Berufung gegangen. Heute wird der Fall vor dem Bundesgerichtshof verhandelt.

von Thomas Matsche, MDR AKTUELL