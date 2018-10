Der Luftraum ist frei

Auch die kommen auf ihrem Weg in die Sächsische Schweiz meist direkt an Pirna vorbei. In der Summe sei das eine stattliche Zahl an Überflügen, die von Amtsseite kaum eingeschränkt werden könne, erklärt Holm Felber von der zuständigen Landesdirektion Sachsen. "Grundsätzlich gilt: Der Luftraum ist frei, kann also immer benutzt werden. Bei Pirna ist das ja ein Sonderlandeplatz, der speziell benutzt wird für Ausbildung und Sportflugzeuge."

15.000 Flüge dürfen hier pro Jahr maximal stattfinden, sagt Felber. Ausgebildet werden vor allem Segelflieger, die meist mit einer elektrischen Seilwinde nach oben gezogen werden. Das macht kaum Lärm.

Wochenendregelung und Mindestflughöhe

Geflogen werden darf in der Woche durchweg zwischen 7 Uhr und Sonnenuntergang, am Wochenende sieht das anders aus. "Da dürfen die Flüge erst ab 9 Uhr beginnen, dann bis 12.30 Uhr dauern und dann ab 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr wieder stattfinden."

Kleinstflugzeug auf dem Flugplatz Pirna-Pratzschwitz Bildrechte: MDR/Ronny Arnold Diese Einschränkungen gelten allerdings nur für sogenannte Platzrunden. Das sind kleine Rundflüge, die um die Mittagszeit tabu sind. Wer aber schon in der Luft ist, darf weiter fliegen.



Eine weitere Regel soll Anwohner schützen. "Mindestflughöhen, die eingehalten werden müssen, liegen bei 300 Metern über Grund bzw. über der höchsten Stelle am Grund."

Verstöße werden mit Bußgeldern geahndet

Das stetig zu kontrollieren, sei im laufenden Flugbetrieb nicht immer einfach. Anwohner, die Verstöße vermuten, könnten sich aber an die Landesdirektion wenden. Sie sollten allerdings genau dokumentieren, wo und wann genau sich welcher Flieger ihrer Meinung nach nicht an die Regeln halte, sagt Holm Felber. Ist dem so und kann dem Piloten das nachgewiesen werden, wird ein Bußgeld fällig.

Ausnahmesommer 2018

Thomas Fischer vom Betreiber-Verein "Aeroclub" weiß, dass sich ab und an Anwohner beschweren. Man versuche, den Lärm zu minimieren, sei im Gespräch mit Anliegern und Ämtern. Und, so der Vereinsvorsitzende: 2018 sei, mit diesem speziellen Sommer, wohl eine Ausnahme gewesen. "2018 war dahingehend sehr auffällig, dass wir Wind aus Richtungen Nord, Nordost hatten, und wir gegen den Wind starten müssen. Sodass wir praktisch in der Startphase über dichterer Bebauung der Stadt und auch der Umgebung fliegen mussten."