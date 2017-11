Pünktlichkeit Warum komme ich immer zu spät?

Hauptinhalt

Es gibt Menschen, die kommen einfach immer zu spät. So ein Typ ist offenbar BVB-Fußballer Aubameyang, der wegen Unpünktlichkeit mit einer Zwangspause vom Verein abgestraft wurde. Aber warum ist das so, dass manche immer püntklich sind und andere nicht? Mit fehlender Disziplin hat das nicht unbedingt was zu tun.

von Stephan Zimmermann, MDR AKTUELL