Sechs Kilometer vor Eschede brach ein gummigefederter Radreifen, der Schwingungen dämpfen soll. Das Material war ermüdet. Ein Metallteil ragte unter dem Zug hervor und verhakte sich kurz vor dem Bahnhof des Orts in einer Weiche. Die Achse entgleiste und verstellte eine zweite Weiche. Der folgende Wagen schwenkte bei einer Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometern auf das Nebengleis.

Der querschießende Waggon prallte gegen den Pfeiler einer Brücke. Die stürzte ein und zerquetschte zwei Waggons. Die folgenden Wagen wurden vom hinteren Triebkopf binnen Sekunden gegen das Hindernis gedrückt, die vorderen Waggons flogen teilweise aus dem Gleis. 99 Passagiere und Mitglieder des Zugteams starben, zudem zwei Streckenarbeiter der Bahn. 88 Menschen wurden schwer verletzt.

Nie da gewesene Herausforderung für Retter

Den ersten knapp 2.000 Helfern, die am 3. Juni 1998 den Unglücksort in Eschede erreichten, bot sich ein furchtbarer Anblick. Viele Opfer lagen blutend und eingeklemmt in den zerstörten Waggons und unter dem Beton der eingestürzten Brücke. Andere Passagiere hatten sich selbst retten können und irrten unter Schock am Unfallort umher.

Nach der Bergung, vor dem Streit

Der Einsatz zur Rettung und Bergung dauerte drei Tage. Rund 2.000 Feuerwehrleute, Sanitäter und Notärzte, Mitglieder des Technischen Hilfswerks, Polizisten und Soldaten wurden zusammengezogen. Der Rettungseinsatz in Eschede wurde zum größten, den das Land je nach einem Unfall sah. Die Bilder der zerrissenen Zugteile gingen um die Welt.

Am Unglücksort in Eschede lässt sich Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl am 4.6.1998 über den schweren Unfall informieren. Bildrechte: dpa Das Unglück wurde zur nationalen Tragödie. Bereits am Donnerstag, den 4. Juni 1998 besuchte Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) die Unglücksstelle. Am 6. Juni wurde sie schließlich an Polizei und Staatsanwaltschaft übergeben. Die juristische Aufarbeitung der Katastrophe verlief aus Sicht der Betroffenen jedoch unbefriedigend.

Keine Urteile gegen Bahn-Verantwortliche

Drei Ingenieuren der Bahn und des Herstellers des gebrochenen Radreifens wurde einige Jahre später der Prozess wegen fahrlässiger Tötung gemacht. Laut Anklage sollen sie das Bauteil bei der Entwicklung nicht ausreichend auf Bruchfestigkeit getestet und Kontrollen nicht angepasst haben. Die Angeklagten bestritten die Vorwürfe, die Bahn sah keine Schuld bei sich.

2003 stellte das Landgericht Lüneburg den Prozess gegen Geldbußen ein. Die Männer treffe "keine schwere Schuld". Hinterbliebene empfinden das bis heute als Schlag ins Gesicht. Sie scheiterten auch mit Zivilklagen auf eine höhere Entschädigung durch den Konzern. Am Ende zahlte die Bahn den Hinterbliebenen für jeden Toten 30.000 D-Mark Schmerzensgeld, umgerechnet etwa 15.000 Euro.

Langwierige Schlichtung, verlorenes Vertrauen

In seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident sagte Christian Wulff (CDU) einst: "Der ICE 884 'Wilhelm Conrad Röntgen' hätte München niemals verlassen dürfen". Das war der Auftakt für ein lange dauerndes Schlichtungsverfahren zwischen Bahn und Betroffenen. Die Schlichtung kam schließlich 2013 zum 15. Jahrestag der Tragödie. Vom damaligen Bahn-Chef Rüdiger Grube kam die Geste, auf die viele Opfer so lange gewartet hatten. Grube entschuldigte sich mit den Worten:

Wir haben sicherlich auch Fehler gemacht. Wir bedauern die Geschehnisse in Eschede zutiefst. Rüdiger Grube, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bahn 2009-2017

Lebenslange Traumatisierung

An der Gedenkstätte sind auf Betonstelen die Namen der tödlich Verunglückten genannt. Bildrechte: dpa Für die Hinterbliebenen eine späte Geste und ein Tropfen auf den heißen Stein. Sie müssen mit einem lebenslangen Trauma leben. "In den ersten Jahren ist es eine brennende, den Menschen zerreißende Trauer", schildert der Psychologe Georg Pieper die Folgen einer Katastrophe wie Eschede. Das werde im Laufe der Jahrzehnte für viele ruhiger. Es bleibe aber immer eine lodernde Flamme. Pieper hat Opfer und Angehörige der ICE-Katastrophe betreut. Er gilt als einer der erfahrendsten Trauma-Experten und war unter anderem auch nach dem Amoklauf von Erfurt 2002 im Einsatz.

Um besser mit den Folgen umgehen zu können, haben die Betroffenen eine eigene Organisation gegründet: die "Selbsthilfe Eschede". Sie kämpft bis heute für die Anerkennung der Leiden. Gründer Heinrich Löwen beschreibt es rückblickend so: "Es gibt eine Zeit vor Eschede und eine Zeit nach Eschede in meinem Leben. Das war eine persönliche Zeitenwende." Er spricht von einer extrem harten und schweren Zeit, in der die Selbsthilfe Halt gegeben habe.