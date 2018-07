Die beiden Tipper oder Tippgemeinschaften hatten auf die richtigen Zahlen 2-7-24-38-45 plus die zwei Zusatzzahlen 5 und 8 gesetzt. "Wir freuen uns, dass der 90 Millionen Jackpot in Deutschland bleibt", teilte Andreas Kötter, Vorsitzender der Eurojackpot-Kooperation, mit. Zusätzlich zu den beiden deutschen Gewinnern gab es laut Westlotto 24 Fast-Millionäre, die jeweils 999.914,60 Euro bekommen. 13 von ihnen kommen ebenfalls aus Deutschland.

In den vergangenen Wochen war der Jackpot im Spiel Eurojackpot 14 Mal in Folge nicht geknackt worden. Zuletzt hatte im Oktober 2016 ein Spieler aus Baden-Württemberg die 90 Millionen Euro gewonnen. Es war mittlerweile das fünfte Mal seit dem Start des Eurojackpots im Jahr 2012, dass die gesetzlich festgelegte Obergrenze von 90 Millionen Euro erreicht wurde. Sobald das der Fall ist, wandert jeder weitere eingenommene Euro in die darunter liegende Gewinnklasse, wo sich dann ein weiterer Jackpot bildet. Dadurch haben sich in der 2. Gewinnklasse knapp 24 Millionen Euro angesammelt, die nun unter 24 Gewinnern aufgeteilt wurden.