Bei einem Zugunglück in Bayern sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war am Montagabend ein Personenzug wenige Hundert Meter vor dem Bahnhof Aichach frontal in einen stehenden Güterzug gefahren. Dabei seien der Lokführer und eine Reisende getötet worden. 14 Menschen seien verletzt worden, einer von ihnen schwer.