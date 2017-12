Die Sonderkommission "Quer" beim Landeskriminalamt in Brandenburg mit rund 50 Beamten fahndet unterdessen weiter nach dem Erpresser, der von dem Paketdienstleister DHL mehrere Millionen Euro fordert. Die Soko arbeitete laut Polizeipräsidium auch an Wochenenden und Feiertagen. Zum Stand der Ermittlungen wurden wie bei Erpressungen üblich keine Angaben gemacht.

Der oder die Erpresser hatten Anfang November an einen Händler in Frankfurt (Oder) und am 1. Dezember an eine Potsdamer Apotheke Paketbomben verschickt. Die Empfänger alarmierten rechtzeitig die Polizei, die die Sendungen unschädlich machte. In dem Potsdamer Paket entdeckten die Ermittler neben einem sogenannten Polenböller, Batterien und einer Metalldose voller Nägel einen mit einem QR-Code verschlüsselten Erpresserbrief.