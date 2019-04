Die Beisetzung des verunglückten Julen Ende Januar in Totalán.

Die Beisetzung des verunglückten Julen Ende Januar in Totalán. Bildrechte: imago/ZUMA Press

Endgültiger Autopsiebericht Zweijähriger Julen starb kurz nach Sturz in Bohrloch

Der zweijährige Julen, der in Südspanien einen Sturz in ein Bohrloch nicht überlebte, musste nicht lange leiden. Laut dem endgültigen Autopsiebericht starb der Junge kurz nach dem Sturz an seinen Kopfverletzungen.