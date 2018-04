In dem Kleinlastwagen hat die Polizei einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Ein Sprecher erklärte, daher sei der Tatort weiträumig abgesperrt worden. Um was für einen Gegenstand es sich handele und ob davon eine Gefahr ausgehe, müsse nun geklärt werden.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hat sich der Fahrer des Kleinlastwagens in dem Fahrzeug erschossen. Das sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Münster.