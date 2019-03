Mosambik Zahl der Cholerafälle nach Zyklon steigt rasant

Nach dem Zyklon "Idai" steigt die Zahl der Cholera-Erkrankungen in Mosambik rasant an. Ein leitender Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums sagte in einem Radiointerview, inzwischen seien 139 Fälle der schweren Durchfallerkrankung bestätigt. Am Mittwoch hatte die Regierung noch von fünf Fällen gesprochen.

Fünf Todesfälle

Dem Beamten zufolge sind bereits fünf Menschen an Cholera gestorben.



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat angekündigt, 900.000 Cholera-Impfdosen in das Katastrophengebiet zu senden und neun Cholera-Behandlungszentrem in der zentralen Provinz Sofala aufzubauen.

Rund 700 Tote

Am 15. März hatte "Idai" weite Teile von Mosambik, Malawi und Simbabwe verwüstet und mit starkem Regen vor allem in Mosambik weite Landstriche unter Wasser gesetzt. Dabei kamen nach Regierungsangaben rund 700 Menschen ums Leben. Die tatsächliche Zahl dürfte Helfern zufolge jedoch deutlich höher liegen. Hunderte Menschen werden noch vermisst. Die Rettungseinsätze wurden am Donnerstag aber offiziell für beendet erklärt.



Allein in Mosambik wurden 91.000 Häuser teils zerstört. Schätzungen nach wurden bis zu 500.000 Menschen obdachlos.

Prekäre Lage besonders für Mädchen und Frauen

Die Hilfsorganisation Care wies auf die prekäre Lage vieler Frauen und Mädchen im Katastrophengebiet hin. Selbst Schwangere müssten unter freiem Himmel schlafen und erhielten keinerlei medizinische Versorgung. Mädchen und Frauen seien sexuellen Übergriffen hilflos ausgeliefert.